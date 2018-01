Câmeras-robôs aposentam a figura do cameraman Como não poderia deixar de ser, os processos de automação estão cada dia mais presentes nas emissoras de TV, como em toda a indústria do audiovisual. Esses novos recursos visam, acima de tudo, a aumentar a velocidade e a produtividade em todas as fases da produção de programas. Um dos exemplos mais curiosos é o das câmeras-robôs, como demonstrou a empresa Vinten, sugerindo que o uso desses equipamentos dá muito maior precisão de movimentos e de focos do que as câmeras movimentadas manualmente. Quem não deve ter gostado do avanço são os operadores de câmeras (cameramen). Na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, além das câmeras controladas remotamente por operadores, foram utilizadas as primeiras câmeras-robôs suspensas sobre o campo de futebol, orientadas exclusivamente por chips colocados dentro das bolas. Desse modo, o diretor de TV sempre tinha um ângulo exclusivo para mostrar aos telespectadores. Agora a robotização chega aos estúdios.