Camex aprova financiamento a exportações de pequenas empresas

O valor disponibilizado neste ano é de 130 milhões de reais, montante que poderá ser elevado se a demanda superar a expectativa do governo.

"A intenção maior é alavancar a exportação e dar um fôlego às pequenas e médias empresas", disse a jornalistas José Eduardo Ávila, coordenador da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda.

A secretária-executiva da Camex, Lytha Spíndola, disse que poderão se beneficiar da medida empresas com faturamento bruto anual de até 60 milhões de reais e exportações de até 1 milhão de dólares por ano.

Os financiamentos, que serão realizados à taxa Libor e terão prazo de 180 dias, poderão ser feitos para até 100 por cento dos contratos de exportação assinados pelas interessadas.

Segundo Lytha, há atualmente cerca de 20 mil empresas exportadoras no país. Do total, aproximadamente 19,5 mil são consideradas de micro, pequeno e médio portes. Mas elas são responsáveis por apenas 16 por cento dos embarques realizados pelo Brasil.

LÁCTEOS

A Camex decidiu também criar um grupo de trabalho para discutir a situação do setor de lácteos e sugerir medidas aos ministros envolvidos em até dois meses. O Brasil, que cobra uma tarifa de 27 por cento para a importação de produtos do setor, quer autorização dos demais países do Mercosul para elevar a taxa para 28 por cento.

Além disso, o governo estuda incluir os produtos do segmento em uma lista de exceção tarifária com o objetivo de elevar a taxa de alguns itens para até 55 por cento.

O órgão também estabeleceu uma cota de importação de 10 mil toneladas de leite em pó do Uruguai até o fim do ano.

(Reportagem de Fernando Exman)