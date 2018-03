Caminhada em apoio a SP reúne 5 mil em Salvador Uma caminhada em apoio às manifestações populares contra o aumento das tarifas do transporte público em São Paulo reúne cerca de 5 mil pessoas na noite desta segunda-feira no centro financeiro de Salvador, de acordo com cálculos da Polícia Militar (PM). O grupo segue pela Avenida Tancredo Neves, que reúne a maior concentração de escritórios da capital da Bahia, e segue para a Estação de Transbordo, onde os manifestantes pretendem embarcar gratuitamente em ônibus.