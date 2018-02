Caminhão atropela e mata 9 em procissão em Alagoas

Oito pessoas morreram no local, a maioria carbonizada, pois o veículo, ao se chocar contra a praça, tombou e explodiu. Muitas pessoas, com ferimentos leves, nem chegaram a ser socorridas ou então foram atendidas em unidades médicas de pequeno porte. As vítimas com ferimentos mais graves, pelo menos 15, foram encaminhadas pelos bombeiros e pelo Samu para a Unidade de Emergência Doutor Daniel Houly, em Arapiraca, cidade vizinha. Entre os feridos estava Bruniele, de 3 anos, que já teria chegado morta. Doze vítimas foram atendidas e, até o início desta madrugada, já haviam sido liberadas. Paloma, de 8 anos, continua internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Uma mulher permanece sob observação.

Entre as vítimas está o motorista do caminhão. Preso nas ferragens, o caminhoneiro, ainda não identificado, também morreu carbonizado. Testemunhas contam que o veículo, com placas de Arapiraca, teria ficado sem freio. O condutor ainda desviou o máximo que pode, acessando a contramão da ladeira, para não atingir um número maior de pessoas. Mais de mil pessoas participavam da procissão. O caminhão também atingiu três carros e cinco motos que estavam parados próximo à praça.