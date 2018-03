Caminhão bate em cabine de pedágio de rodovia de SP

Um caminhão destruiu parcialmente a estrutura de uma cabine de pedágio da rodovia Castello Branco na madrugada desta segunda-feira, 11, segundo informações da concessionária Viaoeste. O acidente aconteceu por volta das 6 horas, na altura do km 97 da via chamada Castelinho, na região de Sorocaba. Ninguém ficou ferido. O motorista de um veículo de passeio, que viajava com a família no sentido de Sorocaba, entrou por engano na área do pedágio destinada ao sistema Sem Parar. Ele aguardava uma funcionária abrir a cancela quando o caminhão de combustível, que vinha logo atrás, não freou a tempo. O motorista do caminhão desviou do veículo e colidiu com a mureta para evitar o impacto.