Caminhão cai de ponte e motorista morre na Régis O motorista Márcio Zaltron morreu na madrugada desta quinta-feira, 21, ao cair com seu caminhão de uma ponte na altura do quilômetro 330 da pista sentido São Paulo-Paraná da Rodovia Régis Bittencourt, trecho de Juquitiba, região sudoeste da Grande São Paulo. A causa do acidente ainda é ignorada. Na queda, o caminhão, que transportava diversos tipos de peças, entre elas materiais elétricos, afundou parcialmente no Rio dos Carmos. Mesmo atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o caminhoneiro não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente não interferiu no tráfego da rodovia.