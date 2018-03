Caminhão cai e espalha maconha em estrada no Paraná Uma carga de sete toneladas de maconha ficou espalhada pela BR-277, na Serra da Esperança, no Paraná, após um acidente com o caminhão que levava a droga. O veículo caiu de um viaduto ontem à noite. O motorista de 25 anos morreu na hora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 21 horas, quando o motorista tentou uma ultrapassagem na curva, perdeu o controle do veículo no viaduto e caiu de uma altura de quase 25 metros. A droga estava escondida embaixo de tábuas de madeira e ficou espalhada na pista e na mata. Os policiais rodoviários pediram apoio da Polícia Federal para fazer a guarda e a remoção da droga do local do acidente. Os trabalhos duraram quase 10 horas. De acordo com a PRF, essa foi a maior apreensão de droga no Estado neste ano.