Caminhão cai em rio na Baixada Fluminense Um caminhão que trafegava pela rodovia Presidente Dutra na manhã desta sexta-feira, 8, caiu no rio Paracambi, na Baixada Fluminense, no Rio, por volta das 6 horas. O motorista, Fabrício Pires Pereira, 23 anos, ficou gravemente ferido. Segundo a polícia rodoviária federal, a vítima foi levada para o hospital Flávio Leal, em Piraí, Região Sul Fluminense. Os bombeiros continuavam no local tentando retirar o veículo, que está submerso, segundo a PRF. Não há informações sobre o que teria causado o acidente.