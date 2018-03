Caminhão capota e deixa um ferido na Raposo Tavares Uma pessoa ficou gravemente ferida na manhã de hoje após um acidente com um caminhão na rodovia Raposo Tavares, na região de Cotia, região metropolitana de São Paulo. Por volta das 7 horas, o motorista perdeu o controle do caminhão, na altura do km 39, sentido São Paulo, que acabou capotando e caindo em uma ribanceira. Uma equipe do helicóptero Águia, da Polícia Militar, fez o resgate do motorista, que foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Segundo a concessionária Viaoeste, devido à curiosidade dos motoristas, por volta das 8h30 ainda havia um congestionamento de mais de um quilômetro na via.