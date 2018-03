Caminhão com ácido clorídrico tomba na Anhangüera Um caminhão carregado com 27 toneladas de ácido clorídrico tombou na madrugada desta sexta-feira, 8, na Rodovia Anhangüera, em Jardinópolis, na altura do km 342 km, interior de São Paulo. Segundo informações da concessionária Vianorte, empresa que administra o trecho da rodovia, o acidente não deixou feridos, mas a rodovia foi interditada pelos bombeiros, já que o ácido, em contato com a água da chuva, provocou uma fumaça tóxica. Após o acidente, cerca de 10 toneladas do ácido caíram no canavial ao lado da rodovia, mas não chegaram a atingir um córrego afluente do Rio Pardo, segundo a Vianorte. O restante do produto foi transferido pela empresa SOS Cotec, após avaliação do local, para outro caminhão. Técnicos da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) foram ao local para avaliar possíveis danos ambientais causados pelo acidente.