Caminhão com medicamentos é roubado no RS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está à procura de uma quadrilha que assaltou na madrugada desta terça-feira, 12, um caminhão carregado com medicamentos na BR-116, em Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. Segundo informações da PRF, por volta das 2 horas, cerca de 10 suspeitos em dois veículos abordaram o caminhão, mandando o motorista encostar. Os homens obrigaram o motorista a levar o caminhão até uma estrada perto da rodovia. O motorista e seu ajudante foram colocados dentro do porta-malas de um dos veículos, onde ficaram reféns por quase duas horas, enquanto o bando transferia a carga para outro caminhão. Os dois reféns e o caminhão foram abandonados em um matagal a cinco quilômetros do local.