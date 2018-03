Caminhão de som atropela 15 e mata 2 em Minas Gerais Um acidente envolvendo um caminhão de som causou a morte de uma criança de 6 anos e de uma jovem de 16 anos na madrugada deste domingo, 3, em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Outras três pessoas foram internadas em estado grave. De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Militar, durante a comemoração do carnaval na cidade, o veículo atropelou pelo menos 15 pessoas que participavam da festa no centro histórico. O motorista do caminhão de som, Wanderley Madaleno da Silva, de 40 anos, disse que o veículo perdeu o freio.