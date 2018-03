Caminhão derruba passarela e interdita Imigrantes Os dois sentidos da Rodovia dos Imigrantes, na altura do km 12, foram totalmente interditados por volta das 9h30 de hoje após um acidente envolvendo um caminhão com altura excedente que trafegava no sentido capital. Segundo informações da Ecovias, o caminhão bateu em uma passarela, que acabou caindo, deixando dois feridos. Um deles, em estado grave, foi socorrido pelo helicóptero Águia e foi levado para o Hospital das Clínicas. Outro foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Jabaquara. O trânsito está congestionado até o km 18 e não há previsão para liberação da pista. Para facilitar a viagem dos motoristas, a Ecovias implantou um desvio. O motorista que sobe a serra pela rodovia dos Imigrantes deve acessar a interligação planalto no km 41 para chegar à capital pela via Anchieta. As outras opções são os acessos dos km 26, 20 e 16 da rodovia dos Imigrantes. Além disso, foi montado um desvio no km 14 sentido capital. No restante do Sistema Anchieta-Imigrantes o tráfego é normal, sem registros de acidentes ou pontos de parada. A Ecovias adotou operação 5X5, com descida ao litoral feita pelas pistas sul da rodovia dos Imigrantes e Anchieta. Para ir à capital o motorista usa as pistas norte da rodovia dos Imigrantes e Anchieta.