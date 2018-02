Caminhão desgovernado mata dez pessoas em Alagoas

Os devotos se espalhavam pela praça quando um caminhão caçamba carregado de areia perdeu o controle e, desgovernado, desceu a ladeira ao lado da igreja. O veículo bateu em dois carros e em várias motos antes de colidir com um poste, em um ponto de ônibus, quando capotou e pegou fogo.

Cinco pessoas feridas estão internadas na Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca, a 12 quilômetros do município. Feira Grande, que tem população de 22 mil habitantes, vive um clima de comoção. Uma mesma família perdeu três pessoas - uma criança, sua mãe, que estava grávida, e sua avó. Entre as vítimas também estavam a mãe e a irmã do secretário municipal de Finanças, Hildebrando Bispo. Até o final da tarde de hoje, apenas uma vítima ainda não havia sido identificada. Parte delas morreu carbonizada.

De acordo com o assessor de comunicação da prefeitura, Jeremias Barros de Souza, a pedido dos parentes das vítimas o velório não foi feito de forma coletiva, como foi inicialmente pretendido pela prefeitura.