Caminhão desgovernado mata operário e fere sete no PR Um operário morreu e outros sete ficaram feridos, três em estado grave, após serem atropelados por um caminhão-tanque de óleo vegetal, por volta das 10h30, na BR-376, no contorno da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Os operários contratados pela concessionária CCR Rodonorte estavam realizando obras de recuperação de parte da pista. O motorista do caminhão, Edmar Marcos Pereira da Silva, de 27 anos, ficou levemente ferido e também foi encaminhado para atendimento hospitalar.