Caminhão dos bombeiros tomba e fere 4 pessoas no Rio

Segundo os bombeiros, por volta das 12h40, o quartel de Copacabana recebeu a informação de que havia um princípio de incêndio no túnel Major Vaz, no mesmo bairro, e agentes saíram com o veículo rumo ao local indicado.

No trajeto, o motorista tentou desviar de um carro e atingiu um obstáculo que delimita a ciclovia existente na rua Xavier da Silveira, na esquina com a avenida Nossa Senhora de Copacabana. Ao bater no obstáculo, o caminhão tombou, atingindo árvores e três imóveis da rua: dois restaurantes, que estavam cheios de clientes, e a portaria de um edifício residencial. Os feridos são um subtenente e dois sargentos do Corpo de Bombeiros e uma funcionária de uma farmácia vizinha, que tropeçou e torceu o pé.