Caminhão é abandonado com oito toneladas de maconha Policiais rodoviários encontraram, neste sábado (2), um caminhão Ford branco, carregado com cerca de oito toneladas de maconha. O caminhão estava abandonado no acostamento da Rodovia Romildo Prado, na altura do quilômetro 11, em Itatiba, a 80 quilômetros da capital paulista, na região de Campinas.