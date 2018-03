Caminhão invade casa e mata menino de 4 anos em SP

Um caminhão invadiu no fim da manhã desta sexta-feira, 11, uma residência na Rua Padre Mário Marques e Serra, no Grajaú, zona sul de São Paulo, e atingiu duas crianças. Uma dela, um menino de 4 anos, morreu pouco depois. A segunda, uma garota de 13 anos, foi encaminhada em estado moderado ao Pronto-socorro Grajaú. Atenderam à ocorrência o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um helicóptero Águia da Polícia Militar. A polícia investiga as causas do acidente.