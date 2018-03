Caminhão invade casas e deixa 4 feridos em Campinas Quatro pessoas ficaram feridas na tarde de ontem depois que um caminhão desgovernado invadiu duas casas do bairro Jardim Melina, em Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando o veículo, que transportava entulho, perdeu o freio, bateu em um poste de energia e atingiu as residências. Todas as vítimas - entre elas um bebê de nove meses - foram encaminhados para o Hospital Ouro Verde. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.