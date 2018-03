Caminhão pega fogo e atrapalha trânsito em SP Um princípio de incêndio em um caminhão atrapalhou o tráfego da Avenida dos Bandeirantes, zona sul da capital, por volta das 9 horas de hoje. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o fogo foi causado por um curto-circuito na fiação do veículo, que ficou estacionado na pista sentido Marginal Pinheiros, próximo ao viaduto Jabaquara. Ninguém ficou ferido, mas o incidente causou lentidão na região. O índice de congestionamento em São Paulo, às 9h20, foi de 65 quilômetros, a maioria na zona sul da capital, segundo a CET. Os piores trechos de lentidão estavam concentrados no Corredor Norte-Sul, nos dois sentidos. Na direção de Santana, a morosidade seguia da rua Tutóia até a rua João Julião da Costa Aguiar. No outro sentido, o trânsito estava complicado entre o túnel Ayrton Senna e Praça das Bandeiras.