Caminhão queimado bloqueia Marginal Tietê Um caminhão pegou fogo na pista expressa do sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 02, e chegou a bloquear as três faixas da via. O acidente ocorreu nas proximidades da ponte Orestes Quércia e, segundo a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), continuava interditando uma faixa até as 07h45. Não há registro de feridos.