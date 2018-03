Caminhão sem freio atropela 4 crianças e mata 2 na Bahia

Testemunhas contam que o motorista do caminhão, que não teve o nome divulgado pela polícia, notou que o veículo não conseguiria subir a ladeira e tentou fazer uma manobra em uma rua transversal, de ré, quando percebeu que o veículo estava sem controle. Ele chegou a alertar as crianças, que brincavam na calçada, a sair do local. O caminhão, porém, atropelou as vítimas e só parou ao bater no muro de um terreno.

De acordo com informações colhidas pela polícia, o motorista e seu ajudante fugiram do local ao perceberem que poderiam ser linchados pelos moradores da região. O caminhão, que prestava serviços à prefeitura para a construção de uma creche no bairro, foi depredado.

As quatro crianças foram levadas para o Hospital Cristo Redentor. Duas delas, primos de 4 e 7 anos, chegaram ao local sem vida. As outras duas, uma menina de 7 anos e um menino de 6, irmãos dos dois primeiros, estão internadas em estado grave, com fraturas e hemorragia interna.

Segundo o delegado Antonio Roberto Gomes Silva Júnior, que coordena as investigações, o motorista do caminhão pode responder por homicídio e omissão de socorro. Já identificado pelos policiais, ele é esperado para prestar depoimento ainda nesta quinta-feira.