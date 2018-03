Caminhão-tanque tomba e fecha Castello Branco em SP A Rodovia Castello Branco ficou totalmente fechada por quase uma hora hoje na altura do quilômetro 75, em Sorocaba, interior do Estado de São Paulo. No final da tarde, um caminhão-tanque carregado com amônia tombou na pista sentido capital paulista e o produto começou a vazar. O veículo estava sendo rebocado por outro caminhão, mas o ferro usado na operação se soltou e o caminhão-tanque caiu na valeta situada na lateral da rodovia. Segundo a Viaoeste, concessionária que administra a estrada, ninguém ficou ferido. Durante a interdição, o congestionamento nos dois sentidos chegou a quatro quilômetros. Por volta das 19h30, apenas uma das três faixas da via onde ocorreu o acidente continuava bloqueada, causando um quilômetro de engarrafamento. O Corpo de Bombeiros conseguiu conter o vazamento. A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) foi acionada.