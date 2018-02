Caminhão tomba e causa lentidão na Ayrton Senna-SP Um caminhão transportando óleo diesel tombou hoje à tarde no km 28 da Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na Grande São Paulo, no sentido Taubaté. De acordo com a concessionária Ecopistas, ninguém ficou ferido. Duas faixas chegaram a ficar interditadas das 16h20 às 17 horas. Apesar da liberação, meia hora depois o motorista ainda enfrentava congestionamento do km 11 ao 23. No sentido oposto, o trânsito é bom.