Caminhão tomba e interdita parte da Marginal Pinheiros

Um caminhão-baú tombou nesta tarde na pista expressa da Marginal do rio Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O acidente ocorreu próximo à Ponte Cidade Universitária, no sentido da Rodovia Castello Branco, e fechou a faixa da direita da via. Informações preliminares dão conta de que ninguém ficou ferido. A interdição, aliada ao excesso de veículos, causava no fim da tarde 6,5 quilômetros de congestionamento entre as Pontes do Jaguaré e Cidade Jardim. Às 17h55, em toda a cidade havia 105 quilômetros de lentidão, 12,9% dos 820 quilômetros monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Marginal do Tietê registrava as duas maiores filas de engarrafamento da capital paulista, com 14,6 quilômetros na pista expressa, da Castello Branco até a Rua Azurita, e 9,6 quilômetros na local, entre a Castello Branco e a Rua José Gomes Falcão, ambas no sentido da Rodovia Ayrton Senna. O Corredor Norte-sul (formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães) apresentava mais 4,9 quilômetros de tráfego lento, a partir da Praça da Bandeira, no sentido do Aeroporto de Congonhas. Em outro acidente desta quarta-feira, 13, um carro bateu contra um muro na Avenida Inajar de Souza, na zona norte da cidade. O Corpo de Bombeiros enviou quatro equipes para o local e, segundo a corporação, uma pessoa ficou presa nas ferragens.