Caminhão tomba e provoca lentidão na Dutra, no RJ

Um caminhão tombou às 7h14 desta quarta-feira, 2, na Rodovia Presidente Dutra em Piraí, no Rio de Janeiro. Uma das duas faixas da via teve de ser interditada, provocando congestionamento entre os km 227 e 228, no sentido Rio. Segundo a NovaDutra, uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi atendida no local do acidente. Por volta das 8h30, a Dutra também tinha morosidade em Guarulhos, entre os km 219 e 222, no sentido São Paulo, e em São José dos Campos, do km 144 ao 147, no sentido São Paulo, e entre os km 157 e 156, no sentido Rio. Todos eram decorrentes do excesso de veículos. Na Anchieta, o motorista enfrentava tráfego ruim entre os km 23 e 22, na região do ABC paulista, no sentido capital. Nesta manhã, o Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 5 por 5 - as pistas sul das duas rodovias davam acesso à Baixada Santista, no litoral, e as norte de ambas, à capital. Nas Rodovias Ayrton Senna, Anhangüera, Bandeirantes, Castello Branco e Raposo Tavares, o movimento era intenso, mas não chegava a causar pontos de parada. As vias Fernão Dias e Régis Bittencourt apresentavam circulação normal.