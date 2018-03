Caminhão tomba, fere um e interdita faixa da Anchieta Uma faixa de rolamento da Rodovia Anchieta ficou interditada por volta das 12h30 de hoje, após um caminhão baú tombar, na altura do km 40 da pista norte, sentido capital. O acidente deixou uma vítima grave, que foi encaminhada para o Pronto Socorro de São Bernardo, segundo informações da Ecovias. Na pista sul (sentido litoral) da mesma rodovia também há uma faixa interditada em função de parte da carga estar na pista. O sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 5X5. A descida era feita pelas pistas sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida da serra, o motorista utilizava as pistas norte das duas rodovias.