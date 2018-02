Depois do choque, à 1h30, o caminhão tombou na pista. Todos os feridos foram socorridos pela concessionária Autoban, que administra a via, ao pronto-socorro do hospital de Americana. Dois dos envolvidos estão em estado grave.

O acidente bloqueia três faixas da via, e os automóveis seguem pelo acostamento. Não há trânsito na rodovia, segunda a Autoban.