Caminhão tomba na Marginal Pinheiros em SP Um caminhão transportando verduras e legumes tombou neste sábado na Marginal do rio Pinheiros, na altura da Ponte Eusébio Matoso, sentido Interlagos, na capital paulista. O acidente interditou uma faixa da pista expressa entre as 15h15 e as 17h30, causando morosidade no local.