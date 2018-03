Caminhão vira com 12 milhões de abelhas

A polícia montada do Canadá enfrentou um insólito enxame de abelhas na segunda-feira, depois de um acidente com um caminhão que carrregava 12 milhões dos insetos. As abelhas estavam em 330 caixotes, parte dos quais se partiu quando o avião tombou. Especialistas em apicultura foram chamados para o local; a chuva ajudou a conter o enxame. O plano original era tentar pôr o caminhão sobre as quatro rodas novamente, mas as autoridades desistiram e agora tentam recuperar os insetos levando os caixotes para outro caminhão. Uma movimentada rodovia do país teve que ser totalmente fechada por causa do acidente. Alguns motociclistas e motoristas de conversíveis afirmaram ter sido picados por abelhas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.