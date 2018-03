Caminhões também terão de seguir rodízio nas Marginais A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje que os caminhões que circularem pelas Marginais do Tietê e do Pinheiros também deverão obedecer às regras do rodízio de veículos. De acordo com a assessoria de imprensa do executivo municipal, a medida já estava prevista no Pacote de Medidas para Melhorar o Trânsito, anunciado em 19 de março deste ano. A mudança será publicada amanhã no Diário Oficial do município e entrará em vigor a partir de 28 de julho. O rodízio irá limitar a circulação dos caminhões de segunda-feira à sexta-feira, das 7 horas às 10 horas e das 17 horas às 20 horas. Nos horários previstos, ficam proibidos de circular de segunda-feira, veículos com placas terminadas em 1 e 2, nas terças-feiras, finais 3 e 4, nas quartas-feiras, 5 e 6, nas quintas-feiras, 7 e 8, e nas sextas-feiras, 9 e 0. A regra é valida inclusive para caminhões de pequeno porte. Além das marginais, a medida valerá também para as avenidas Bandeirantes, Afonso D''Escragnole Taunay, Presidente Trancredo Neves, Professor Luis Ignácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf. O rodízio será ampliado ainda ao Complexo Viário Maria Maluf, Rua das Juntas Provisórias e Viaduto Grande São Paulo.