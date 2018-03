Caminhoneiro pode ser primeiro caso de febre amarela em AL

MACEIÓ - O caminhoneiro Jair Amaral de Freitas, morador da cidade de Lucianópolis, em São Paulo, pode estar infectado com o vírus da febre amarela. Ele encontra-se internado no Hospital Escola Hélvio Auto, desde o início da semana, quando chegou a Maceió, com uma carga de madeira.<br> Uma médica infectologista, que estava de plantão no Hospital Helvio Auto, mas não quis se identificar, disse que o quadro de saúde do motorista é estável. "Ele está em observação, não podemos dizer ao certo qual é a sua doença, mas estamos solicitando exames para descobrir o que há. Suspeita-se de Febre Amarela ou Malária, já que ele transitou em zonas endêmicas como Amazônia e Tocantins", explicou.<br> O caminhão de Jair Amaral continua estacionado desde terça-feira, em frente a empresa Perfil Madeiras, no Loteamento Acauã, na periferia de Maceió. Os moradores da região estavam apreensivos, mas a médica infectologista disse que não há risco de contágio. <br> <b>Reações adversas</b><br> Até sexta-feira, 1, o Ministério da Saúde confirmava 23 casos de febre amarela no País, com 13 mortes - foi confirmado o primeiro óbito fora de Goiás, no Distrito Federal. O ministério confirmou também que já são 47 os casos de suspeita de reação à vaciana registrados no País, a maioria casos leves.<br> A vacina só deve ser tomada por pessoas que vão para áreas de risco de febre amarela e que tenham se imunizado há mais de dez anos. Ela provoca contra-indicações para quem tem problemas no sistema imunológico, para grávidas e alérgicos a ovos.<br> Também idosos devem tomar cuidado, informou o Ministério da Saúde. As contra-indicações podem ser verificadas na página do ministério na Internet: <i>www.saude.gov.br</i>.<br> Pelo menos cinco casos de suspeita de reações graves à vacina são investigados no País, dois em São Paulo, um em Goiás e um em Mato Grosso do Sul - todos os pacientes morreram. Além disso, uma mulher segue internada em coma em Brasília.