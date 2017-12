Caminhoneiros do Ceará voltam a interditar BR-116 Os caminhoneiros cearenses voltaram a interditar, neste sábado, 28, a BR-116. Mais de 100 caminhões estão parados na altura do KM 213, em Tabuleiro do Norte. A Polícia Rodoviária Federal acompanha a manifestação, que começou às 16 horas, com interdição parcial da rodovia. De acordo com PRF, há uma viatura no local controlando o tráfego. A passagem está sendo liberada apenas para carros de passeio e ambulâncias.