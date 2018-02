Caminhoneiros são apedrejados e fecham rodovia em SP

Houve congestionamento e a fila de veículos parados atingiu 13 quilômetros no sentido São Paulo e 14 km no sentido de Curitiba.

Assim que ocorreram os primeiros ataques, os caminhoneiros usaram aparelhos de comunicação para avisar os colegas. O apedrejamento foi atribuído a uma tentativa de roubo de cargas, mas os motoristas que tiveram os veículos atingidos seguiram viagem até o pedágio.

De acordo com o inspetor Juarez Cardoso, comandante da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Registro, o ataque teria sido uma represália a uma ação policial ocorrida no último dia 29, quando uma quadrilha de ladrões de cargas foi presa. O grupo saqueava as cargas de veículos acidentados. Entre os cinco presos estavam moradores do bairro Nhuguvira, onde ocorreu o apedrejamento.

Na ação, foram apreendidos quatro carros e quatro motos supostamente usados pela quadrilha. Também foram recuperados mais de mil quilos de pescado que haviam sido roubados de um caminhão-frigorífico que se acidentara na rodovia. Para Cardoso, tudo indica haver ligação entre os dois casos. Os motoristas que foram vítimas do apedrejamento foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Cajati. A ação será investigada. De acordo com a PRF, o policiamento no trecho já foi aumentado.