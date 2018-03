Caminhonete faz marquise desabar no Texas

Uma câmera de circuito interno de um banco capturou imagens do momento em que uma caminhonete fez uma marquise desabar. O acidente aconteceu no último dia 2 de julho, na cidade de Center, no Estado americano do Texas. A caminhonete puxava um trailer muito alto para passar embaixo da marquise e, por acidente, empurrou a estrutura de concreto, que caiu em cima do veículo. Ninguém ficou ferido no acidente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.