Camisa abre segunda noite de desfiles em São Paulo A Camisa Verde e Branco, que retornou ao Grupo Especial, acaba de abrir a segunda noite de desfiles no Sambódromo em São Paulo. A escola, com cerca de 3.500 integrantes, levou para o Anhembi o insólito tema ?Da Pré-história ao DNA: A História do Cabelo eu Vou Contar?. A Camisa optou pelo assunto porque, na visão dos carnavalescos da escola, o cabelo não é apenas uma simples moldura, mas também tem servido de adorno mágico ao longo da história. Nos carros alegóricos estarão figuras mitológicas como Cleópatra e os faraós egípcios, Medusa, divindade da mitologia grega com cabelo de serpente, Sansão e Dalila, os índios Aruanãs, tribos africanas, chineses, japoneses, Hare Krishna e mais uma série de destaques. O tema chamou especial atenção da atriz Denise Del Vecchio, da novela "Amor e Intrigas", da Record. Tanto que ela será um dos destaques do carro alegórico "Mundo Fashion" da Camisa. Denise freqüenta o salão de uma destacada cabeleireira em São Paulo, que a convidou para participar do desfile. "É a primeira vez que desfilo. Achei ótima toda esta expectativa. Ficamos nos arrumando desde as 3 horas da tarde no salão", afirmou, pouco antes de entrar na avenida. "O que mais me chamou atenção inicialmente era como se poderia contar a história do cabelo. Me espantou tanta criatividade e o enredo ficou riquíssimo!", disse.