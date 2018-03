Camisa Verde desfila para se manter no grupo principal A Camisa Verde e Branco abriu a segunda noite de desfile do Grupo Especial, em São Paulo, com a responsabilidade de se manter no grupo principal depois de passar dois anos seguidos no Grupo de Acesso com o enredo "Da pré-história ao DNA: a história do cabelo eu vou contar!" A escola desfilou dentro do tempo e, embora tenha surpreendido pelo inusitado do tema, não fez uma passagem luxuosa pelo Sambódromo. O vice-presidente da Camisa Verde e Branco, Veloso, disse logo após o encerramento, ainda na dispersão, que o desfile foi difícil porque a escola teve problemas de última hora com dois carros alegóricos, mas foram consertados a tempo e completaram o trajeto. "As escolas de São Paulo estão hoje muito competitivas, mas viemos ao Sambódromo para ficar neste grupo", disse. Desfile O desfile da tradicional bateria da Camisa, chamada de "A Furiosa", trouxe os componentes todos com perucas no estilo black power, de óculos escuros. O desfile não chegou a levantar as arquibancadas, mas também não deixou de arrancar aplausos, principalmente na passagem da bateria. O desfile foi dividido em cinco setores. O primeiro, Mitologia, mostrou os homens na pré-história que arrastavam as mulheres pela cabeleira. Do Egito foram representados Cleópatra e os Faraós que usavam perucas e adornos para se embelezar. O carro abre-alas trouxe a figura de Medusa, divindade da mitologia grega, com cabelos de serpente. Também aí desfilaram gregos e romanos, povos em que os cabelos designavam classes sociais. O setor trouxe ritos religiosos, desde índios até Hare Krishna. O terceiro setor trouxe personagens do mundo do faz-de-conta, com a boneca de pano Emília, Visconde de Sabugosa, Rapunzel e magos de barbas e cabelos longos brancos. Esta ala mostrou as transformações dos estilos de cabelo ao longo das épocas. Este carro trouxe mulheres com perucas de cabelos enrolados e brancos com seios à mostra, simbolizando a mistura de raças. O carro mostrou também grandes nomes da música brasileira que tem diferencial no cabelo, como Maria Betânia e a sambista Clara Nunes, de longos cabelos ruivos. O último carro trouxe o mundo fashion, com cores, formas, cortes, escovas, chapinhas e cabeleireiros que fazem a moda.