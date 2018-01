Camiseta mostra de quais redes sociais usuário faz parte

Uma nova camiseta no site de roupas Spreadshirt tenta lançar moda no mundo nerd: informar de quais redes sociais online o usuário faz parte. A camiseta "Web 2.0" traz uma lista de 79 sites de redes sociais e quadrinhos de checagem para que seu usuário marque com uma caneta própria para tecidos, antes de vestir, de quais delas faz parte. O site Tech Digest sugere aos compradores que utilizem a camiseta em convenções da Web 2.0 e encontros de usuários do site Digg, entre outros. A camiseta pode ser adquirida em diversos modelos por preços entre US$ 16,90 e US$ 25,90, conforme noticiou o site Gizmodo. Se o usuário não encontrar na lista de 79 redes o seu site preferido, ainda existem outros três espaços em branco para inscrição manual de serviços. As informações são da agência Magnet.