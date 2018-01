Camiseta permite que paraplégico controle cadeira de rodas Uma camisa forrada de sensores pode ser mais um aparelho importante na recuperação da mobilidade por pessoas com debilidades físicas A camiseta traz uma série de condutores sensíveis ao movimento e que podem detectar os movimentos do torso e do abdome do paciente, transformando estas informações em movimento controlado de uma cadeira de rodas. O sistema, segundo seus inventores, pode ser adaptado às limitações de cada paciente. "Acreditamos que essa tecnologia vai beneficiar os pacientes mais graves, aqueles que só podem mover cabeça ou ombros", afirma Alon Fishbach, um dos cientistas responsáveis pelo projeto. Os sensores que ficam embutidos no tecido usam contatos elétricos desenvolvidos pela Universidade de Pisa, e usam polímeros ativados por cargas elétricas e que podem mudar a voltagem das cargas, dependendo do ângulo em que são dobrados. Sensores adaptados podem registrar estas mudanças e enviar as informações para um programa de computador que faz a interface entre estes comandos e o movimento de um objeto. Até agora, só um paciente testou a tecnologia, cujo teste deve ser expandido para outros usuários com lesões graves. O sistema, que até aqui foi feito com foco em paraplégicos, também pode ser usado no futuro para controlar uma gama mais variada de equipamentos.