Camiseta que gerou piadas dispara em vendas na Amazon

Uma camiseta com estampa de lobos uivando para a Lua se transformou em um fenômeno de vendas na loja online Amazon nas últimas semanas depois de uma série de avaliações irônicas sobre o produto.

A camiseta Three Wolf Moon ("Lua dos Três Lobos", em tradução livre) teve um aumento de 2.300% depois que as avaliações irônicas se transformaram em uma verdadeira campanha de publicidade do produto.

A primeira avaliação da camiseta deu a ela a cotação máxima, cinco estrelas, e afirmava que ela "serve na minha estrutura larga, tem lobos, atrai mulheres", mas "não consigo ver os lobos quando cruzo os braços".

Esta avaliação levou a centenas de outras pessoas enviarem seus comentários bem-humorados, transformando a página da camiseta em um fenômeno da internet.

"Quando vesti esta camiseta pela primeira vez, minha mulher me abandonou! Obrigado, camiseta Lua dos Três Lobos", foi um dos comentários.

Outra pessoa escreveu - usando uma linguagem típica de jogadores de RPG (Role Playing Games) - que a "camiseta Lua dos Três Lobos me deu uma resistência +10 a ataques de energia, força +8... e eu resolvi sete crimes em minha cidade".

Russell Dicker, gerente de conteúdo de comunidades da Amazon, afirmou que a camiseta é o produto que mais vende no setor de roupas do site.

"Recentemente, a camiseta Lua dos Três Lobos aumentou suas vendas em 2.300%. Estamos gratos pelo fato de nossos comentaristas sejam tão apaixonados (pelo produto)", afirmou.

Leite e camisetas

A companhia Mountain, fabricante da camiseta, se mostrou surpresa com a recepção à camiseta.

"A Mountain é uma companhia atacadista e não vende camisetas na Amazon", escreveu a companhia no setor de comentários da página da Amazon, explicando que a popularização do produto passou despercebida "até que a camiseta ficou entre os dez mais vendidos na sessão de roupas da Amazon"."Gostamos de humor tanto como outras companhias, mas não aprovamos algumas das observações."

Esta não é a primeira vez que avaliações bem-humoradas na Amazon se transformam em uma campanha que favorece um produto. Em 2006, foram feitas mais de mil avaliações para o leite integral Tuscan.

"Foi então que soube. Ele estava cansado desta vida comigo, cansado de trazer para casa o leite integral Tuscan", dizia uma das avaliações, no estilo "roteiro de novela".

Outra avaliação, mais óbvia, dizia: "Alguém já tentou derramar esta coisa em cereal seco? D-E-M-A-I-S!". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.