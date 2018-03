Campanário de Veneza recebe reforço para não desabar

Depois de respirar aliviados com a notícia de que a Torre de Pisa parou de inclinar, os italianos passaram a se preocupar com outro monumento: a Torre de Campanile, também conhecida como o Campanário da Praça São Marcos, em Veneza. Várias rachaduras podem ser vistas na base da torre e, segundo técnicos, elas estariam se estendendo até os fundamentos da torre. O temor de desabamento tem explicação: a Torre de Campanile já teve de ser reconstruída uma vez, após a original ter desmoronado por deterioração. As fundações estão sendo reforçadas para evitar um possível desabamento e as obras, que podem levar alguns anos para ser concluídas, devem custar em torno de US$ 9 milhões. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.