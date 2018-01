Campanha 'apresenta' TV digital a partir desta 4ª

Os canais abertos da televisão brasileira começam nesta quarta-feira, 3, a veicular propagandas sobre o lançamento da TV digital no País. Os clipes, de até 1 minuto, ensinam telespectadores a usar a nova tecnologia e apontam as principais vantagens a que terão acesso a partir de 2 de dezembro, data prevista para o início das transmissões. Assista ao primeiro clipe da campanha Site oficial da TV digital brasileira Veja também: TV Digital chega com conversor a R$ 700 A campanha de apresentação traz como personagens seis membros da família Nascimento, uma família "tipicamente brasileira", segundo Central Globo de Comunicação. Estão envolvidos na campanha também as redes Cultura, SBT, Record, RedeTV! e Band, além de fabricantes de eletrônicos. A TV digital começa a funcionar em escala comercial dentro de 60 dias. A partir de 2 de dezembro, apenas os moradores da Grande São Paulo vão ter disponível a nova tecnologia de transmissão de sinais de televisão. O novo sistema entra em operação quase sete anos depois das primeiras discussões sobre o assunto e com um custo diferente do que havia sido imaginado. Só o conversor - equipamento básico que vai receber a transmissão digital em UHF e enviá-la para uma TV normal - deve custar R$ 700 ou mais para o consumidor, segundo Lourival Kiçula, presidente da Eletros, que reúne os fabricantes de produtos eletroeletrônicos, que apresentou nesta terça-feira, 2, o Painel TV Digital no Brasil.