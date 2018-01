Campanha com vídeo online da Gradiente registra 230 mil usuários A proposta era simples: fazer uma microssérie usando a câmera de um novo celular, construindo o tipo de história, atores e roteiro por meio do software de mensagens instantâneas MSN Messenger. Até o final da semana passada, a campanha já achegou a 230 mil usuários. O índice de participação ficou em torno de 9,6%, com 24 mil usuários votando para a escolha do tema e dos protagonistas da história, um romance, que vai se chamar "Quarto 910". O vídeo poderá ser assistido pelo Messenger e terá seis capítulos, estreando nesta terça-feira, dia 28. A microssérie terá um total de seis capítulos, renovados semanalmente a cada terça-feira. A Gradiente também promete extras como erros de gravação. Agora pela manhã, no entanto, usuários do software de mensagens instantâneas só conseguiam ver os vídeos de ´agradecimento´ dos atores escolhidos como protagonistas da história.