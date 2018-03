Campanha da Fraternidade 2008 questiona aborto A Igreja Católica lança oficialmente hoje, na Quarta-Feira de Cinzas, a Campanha da Fraternidade 2008 com o lema "Escolhe, pois, a vida", colocando em debate questões como o direito e o dever de profissionais da saúde se oporem ao aborto e a ética em torno do uso de células-tronco embrionárias. Iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que se repete há 45 anos. Essa será a sétima vez que a palavra vida aparece ao lado de valores como esperança, dignidade, terra, água e combate às drogas. Em São Paulo, o cardeal-arcebispo d. Odilo Scherer fará o lançamento e celebrará a missa às 15h30 na Catedral da Sé. Já o secretário-geral da CNBB, d. Dimas Lara Barbosa, lançará em Brasília a campanha em nível nacional. O texto da CF apresenta a visão da Igreja sobre a vida não-nascida, sofrimento e morte, a ameaça da pobreza e a questão do meio ambiente. Cientistas, médicos e psicólogos também são citados. Ao criticar a liberdade sexual como exigência do mercado ?para aumentar o lucro e expandir o capitalismo?, a CNBB recorre ao estudo da filósofa Marilena Chauí - Repressão sobre o sexo: essa nossa (des)conhecida - para mostrar que ?essas contestações não partem apenas de reacionários defensores de uma sociedade reprimida do passado?. Dados oficiais e reportagens somam-se aos conceitos religiosos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo