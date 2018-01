Campanha da HP arrecada R$ 700 mil para Instituto Ayrton Senna A HP Brasil divulgou os resultados da campanha ?Fórmula do Bem HP?, que arrecadou R$ 712110 e beneficiou o Instituto Ayrton Senna, organização não-governamental sem fins lucrativos. O Instituto desenvolve o potencial de crianças e jovens por meio de programas educativos em todo o Brasil. Durante a campanha - realizada de 05 de novembro a 31 de janeiro -, os consumidores receberam descontos de até R$ 500 na compra de notebooks, multifuncionais e impressoras e a cada compra efetuada, um valor em reais era doado ao Instituto. Parte desta verba será revertida para o ?Educação pelo Esporte?, programa social que existe desde 1996 e que usa o esporte como motivador de ações educativas, promovendo o desenvolvimento humano de crianças e jovens. Só neste ano, cerca de 10 mil crianças, em 12 estados, serão beneficiadas por este projeto desenvolvido em parceria com 14 universidades em aliança com a AUDI.