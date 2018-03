Campanha de Dilma aposta em programa de TV para reduzir rejeição à petista

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estrategistas do comitê de campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff acreditam que a oscilação negativa nas recentes pesquisas eleitorais e o alto nível de rejeição à petista podem ser vencidos quando começar o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV.

Na avaliação da campanha de Dilma, as pesquisas da semana passada não trouxeram grandes novidades, mesmo após uma delas, do instituto Sensus, apontar o empate na intenção de votos em um segundo turno entre Dilma e o candidato do PSDB, senador Aécio Neves (MG).

"A presidente ainda leva vantagem se somados os dois outros principais adversários. Em todas as pesquisas mais recentes ela está oscilando no mesmo patamar, próximo a 40 por cento, o Aécio fica sempre no mesmo patamar de 20 por cento e o Eduardo Campos fica ali entre 8 por cento e 9 por cento", argumentou uma das fontes do comitê petista ouvidas pela Reuters.

Essa fonte, que falou sob condição de anonimato, afirmou ainda que nesse momento não há o debate de ideias e projetos e quando começar a campanha na TV a tendência é que a redução da rejeição à Dilma, hoje na casa dos 35 por cento, de acordo com pesquisa Datafolha.

"Precisa da disputa política (para reduzir essa rejeição)", disse essa fonte.

Dilma tem grande vantagem em relação aos adversários na propaganda eleitoral gratuita. Terá 11 minutos e 48 segundos para apresentar as ações do governo e novas propostas.Já Aécio, com uma aliança menor de partidos, terá apenas 4 minutos e 31 segundos na propanda eleitoral. E Campos terâ que apresentar suas propostas em apenas 1 minuto e 49 segundos.

A propaganda na TV, porém, só começa no dia 19 de agosto e até lá Dilma pode continuar acumulando desgaste, já que a avaliação do governo, segundo o Datafolha, também oscilou negativamente.

Os que consideram a gestão Dilma ótima ou boa somam 32 por cento, segundo a pesquisa divulgada dia 17 de julho, diante de 35 por cento no começo do mês. Os consideram o governo ruim ou péssimo eram 26 por cento e agora somam 29 por cento.

Um outro integrante do comitê de campanha também minimizou a oscilação negativa nas pesquisas e o cenário de segundo turno e reforçou a aposta da campanha petista.

"O governo tem bons resultados a apresentar e tem um grande especialista, o João Santana (marqueteiro da campanha de Dilma), para mostrar isso no programa eleitoral. Isso vai ajudar a reduzir a rejeição à presidente", disse essa segunda fonte.

Desde março, após uma aparente recuperação da aprovação do governo, Dilma tem oscilado negativamente nas pesquisas. Em fevereiro, segundo o Datafolha, ela chegou a ter 44 por cento das intenções de voto e, agora, no levantamento da semana passada esse percentual caiu para 36 por cento.

Nesse período, Aécio subiu quatro pontos percentuais, saindo de 16 por cento para 20 por cento. E Campos oscilou entre 9 por cento e 10 por cento, mas no último levantamento apareceu com 8 por cento das intenções de voto.