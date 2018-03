Campanha de McCain arrecada US$22 milhões em junho A campanha do candidato presidencial republicano John McCain arrecadou 22 milhões de dólares em junho e tinha quase 27 milhões de dólares no banco no fim do mês, disse o administrador da campanha, Rick Davis, na quinta-feira. O número representa uma leve melhora para o senador do Arizona em relação a maio, quando McCain arrecadou 21 milhões de dólares e declarou 36 milhões de dólares no banco. Davis disse que o Comitê Nacional Republicano também tinha cerca de 68 milhões de dólares no banco no fim do mês, devido à sua campanha pela vitória. Essa quantia pode ser gasta para ajudar McCain em sua corrida contra o democrata Barack Obama nas eleições presidenciais de novembro. "Começamos com uma situação financeira muito robusta", disse Davis a repórteres. McCain disse no mês passado que teria 84 milhões de dólares provenientes de fundos públicos nas eleições gerais, o que significa que ele será limitado a gastar essa quantia nos dois meses que separam a convenção de seu partido e a votação nacional, que acontece no dia 4 de novembro. Obama, senador por Illinois, disse no mês passado que vai rejeitar financiamento público, contrariando a antiga promessa e tentando gastar mais do que McCain na corrida presidencial. Obama ainda não anunciou sua arrecadação no mês de junho. Os números devem ser informados à Comissão Eleitoral Federal até o dia 20 de julho. (Por John Whitesides)