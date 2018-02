Campanha de Serra aposta em volta do empate em novas pesquisas

A razão para a aposta baseia-se em sondagens internas feitas pela equipe de marketing do candidato, que teriam capturado um crescimento de intenção de votos após os comerciais de Serra na TV.

Os recentes levantamentos de Ibope e Vox Populi, que trouxeram a petista liderando a disputa por 5 pontos percentuais, não mediram completamente as aparições de Serra no programa do PSDB. Eis a razão apontada pela campanha para uma eventual retomada do presidenciável no fim de semana.

O primeiro instituto foi a campo após o programa de 10 minutos do tucano, mas antes das inúmeras inserções diárias do partido que terminaram no último 29. O segundo pegou apenas um dia dessas exposições de 30 segundos.

Por outro lado, Serra teve vitrine também no programa do PTB, no dia 24.

Especialistas em marketing eleitoral dizem que os spots rápidos são muito mais efetivos que os programas de 10 minutos. Afirmam que dificilmente a audiência muda de canal no primeiro caso.

"Vamos entrar na campanha eleitoral colados", afirmou à Reuters o deputado Jutahy Magalhães (PSDB-BA), sem querer comentar as pesquisas internas nem abrir as projeções do partido.

Mas uma fonte com acesso às enquetes internas deu uma dica. "As pesquisas de agora pegaram o crescimento do Serra com os comerciais de TV. O mínimo que virá é um empate numérico ou a liderança do Serra por 1 ou 2 pontos", disse a fonte.

Se o placar for confirmado --Ibope e Datafolha estão com novas pesquisas prontas para sair do forno-- Serra entra na largada oficial da campanha equiparado com sua rival, tirando das costas o peso da desvantagem.

Agora, se as estatísticas não corroborarem as próprias previsões, terá de amargar o fardo de dar a largada oficial menor do que entrou na disputa, e de prever um desempenho melhor do que a realidade confere.

A campanha do PSDB faz 500 entrevistas por dia para medir as oscilações do candidato e ditam o rumo da agenda e de sua estratégica para ganhar votos.