Campanha de vacinação contra aftosa começa hoje A primeira etapa deste ano da campanha nacional de vacinação do rebanho bovino contra a febre aftosa começa hoje, feriado de 1º de Maio, em 19 estados e no Distrito Federal. Em maio, de acordo com a nota do Ministério da Agricultura, serão imunizados os rebanhos do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal. No Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná serão vacinados apenas os bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade.