Campanha do novo PlayStation portátil cria polêmica Uma estratégia vencedora, se a idéia for chamar a atenção, ou mais um tiro no pé em termos de marketing? Essa é a discussão que está girando em torno da campanha de lançamento do novo PSP - PlayStation Portable, o videogame portátil da Sony. A gigante japonesa dos eletrônicos vai lançar uma versão do aparelho em cerâmica branca (ao contrário do modelo usual, que usa acrílico preto, muito sensível a riscos e marcas de dedo). O problema é que a empresa estaria usando um anúncio polêmico em países como Bélgica, Alemanha e Holanda para promover o aparelho. A imagem que circula em vários sites de notícias, cuja autoria não foi divulgada, indicaria seu uso em um outdoor em Amsterdã, mas não se deve descartar a hipótese de montagem. Se verdadeira, mostra a foto, num outdoor, de uma modelo branca, vestida em roupas igualmente brancas, segura o rosto de uma jovem modelo negra pela mão, numa atitude sutilmente hostil. A Sony, claro, se defende, afirmando que a campanha é apenas para ressaltar o ´contraste´ entre as duas linhas do PSP e que não há nenhuma intenção racista no anúncio utilizado. A empresa, no entanto, não deve utilizar a polêmica campanha em outros países da Europa.